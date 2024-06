Alternativas - Teamline

Workast

workast.com

Workast é a melhor plataforma de gerenciamento de projetos para equipes do Slack. Workast ajuda as equipes a gerenciar projetos, tarefas, eventos, clientes e tarefas com facilidade. Use sua conta do Slack para se inscrever em menos de um minuto e acompanhar o trabalho no Slack e no Workast, criando ...