Estamos usando o Teamgo há 15 meses e achamos que ele é inestimável para ajudar no gerenciamento de visitantes." - S. Morris - Landmark O Teamgo mudará a maneira como você pensa sobre o gerenciamento de visitantes. Impressione os hóspedes com um sinal de visitante com tela sensível ao toque fácil de usar em uma solução que parece profissional, é fácil de configurar e agradável de usar. O Teamgo é simples de usar para visitantes e funcionários, altamente personalizável e oferece login para visitantes e funcionários, impressão de crachás, pré-registros e check-ins de convidados e reservas. Dê as boas-vindas aos seus visitantes com a experiência de login líder confiável do McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, Governments, escolas, organizações sem fins lucrativos e milhares de outros locais de trabalho para cumprimentar com segurança e eficiência milhões de visitantes todos os anos. - Melhor segurança para pessoas e locais - Atenda aos requisitos de conformidade - Acompanhe o fluxo de pessoas que entram/sai das suas instalações - Gerencie situações de emergência - Relatórios e insights valiosos - Feito para visitantes, funcionários, prestadores de serviços e muito mais! Completamente seguro e totalmente gerenciado na nuvem com muitos recursos para ajudá-lo a economizar tempo e reduzir despesas gerais de administração do escritório, começando na recepção As melhores primeiras impressões, últimas Teamgo é uma solução digital com visão de futuro projetada para pessoas. Crie uma experiência de login simplificada, rápida e memorável. Aumente a segurança e a conscientização Informe seus funcionários quem chegou para visitá-los, envie nome e foto aos visitantes para que possam cumprimentá-los pessoalmente e profissionalmente. Saiba quem está no local, por que e onde eles podem estar localizados, tudo com relatórios ao vivo e em tempo real. Novas eficiências para o seu local de trabalho Reduza o desperdício e os custos associados à impressão e ao arquivamento de livros e passes de visitantes. Acelere os tempos de chegada e conecte os visitantes instantaneamente aos seus anfitriões. Atenda aos seus requisitos de conformidade Conformidade é tudo com Teamgo. Colete e assuma o controle de seus dados com recursos avançados, incluindo GDPR completo e ferramentas de gerenciamento de dados. O Teamgo foi projetado tendo em mente a conformidade e a segurança das pessoas e dos locais de trabalho, incluindo GDPR, ITAR, FSMA, PCI e muito mais... PARA UMA LISTA COMPLETA DE RECURSOS, VISITE O SITE DO TEAMGO. ** Requisitos Técnicos ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro com iOS versão 10+. É necessária rede WiFi ou dados de celular. Você precisará de conectividade de rede/internet para operar este serviço. ** Ajuda e Suporte ** Visite nosso website para consultas gerais, documentação e suporte. Estamos aqui para ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com dúvidas sobre recursos e vendas de produtos.

