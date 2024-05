Software de personalização visual de produtos - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de personalização visual de produtos permite que as empresas criem visualizações 3D configuráveis ​​de seus produtos para uso em seus sites ou plataformas de comércio eletrônico. Este software aprimora a experiência do comprador, oferecendo visualizações 3D detalhadas e permitindo que os compradores personalizem produtos online. Versões mais avançadas também incluem recursos de realidade virtual e tours interativos de produtos. Embora seja usado principalmente por profissionais de comércio eletrônico, este software também é valioso para designers e vendedores. Para obter funcionalidade ideal, as soluções de personalização visual de produtos devem ser integradas ao software CAD ou oferecer a capacidade de importar modelos CAD. Além disso, a integração com plataformas de comércio eletrônico e sistemas de gerenciamento de conteúdo web é essencial.