Plataformas de colaboração visual - Aplicativos mais populares

As plataformas de colaboração visual são ambientes versáteis baseados em nuvem, projetados para facilitar a comunicação e colaboração da equipe em tempo real. Essas plataformas oferecem uma tela expansiva e escalável e uma variedade de recursos colaborativos, incluindo edição simultânea, quadro branco, diagramação, compartilhamento de tela, notas adesivas, comentários, cursores rotulados, chat de texto e videoconferência e áudio conferência. Equipes remotas e co-localizadas utilizam essas ferramentas, embora algumas plataformas sejam mais adequadas para um ambiente do que para outro. Certas plataformas de colaboração visual podem exigir hardware proprietário ou são otimizadas para salas de reunião com grandes dispositivos touchscreen, enquanto outras são acessíveis em qualquer dispositivo. Sua flexibilidade torna essas plataformas independentes do setor, permitindo que várias equipes as utilizem para diversos projetos ou finalidades, como planejamento de projetos, prototipagem, storyboard e gerenciamento de reuniões. Embora algumas plataformas de colaboração visual venham com recursos de comunicação integrados, outras se integram a softwares de mensagens instantâneas e videoconferências comerciais estabelecidos. Essas plataformas geralmente oferecem suporte a uma ampla variedade de integrações, permitindo aos usuários anexar arquivos e criar fluxos de trabalho dentro do aplicativo. Além disso, muitos oferecem APIs para conexão com outras ferramentas da pilha de tecnologia de uma empresa.