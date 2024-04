Software de inteligência de comportamento de visitantes - Aplicativos mais populares

O software de inteligência comportamental do visitante observa as ações de cada visitante dentro de um espaço físico usando várias fontes de dados, como Wi-Fi de convidados, contadores de pessoas ou câmeras, rastreando assim locais individuais. Isso permite que os locais físicos obtenham insights mais profundos sobre as interações, experiências e motivações dos visitantes, esclarecendo as jornadas dos clientes e o comportamento geral. Estas soluções também podem ser integradas com redes sociais, plataformas de dados de clientes e outras fontes externas, como aplicações meteorológicas, para oferecer uma compreensão abrangente das experiências dos visitantes. Uma vez vinculado a esses fluxos de dados, o software de inteligência comportamental do visitante fornece aos estabelecimentos físicos informações semelhantes às que as plataformas de comércio eletrônico obtêm do monitoramento dos visitantes do site. Essas ferramentas apresentam painéis analíticos para discernir a frequência de visitas por indivíduo, detalhes demográficos e padrões de tráfego de pedestres, facilitando a otimização do layout do local e a compreensão dos fatores que influenciam o comportamento do visitante. O painel pode apresentar mapas de calor que ilustram as concentrações de visitantes e a capacidade de segmentar tabelas e gráficos com base em critérios demográficos específicos.