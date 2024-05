Software de adaptação virtual - Aplicativos mais populares

Aistetic

aistetic.com

Aumente as vendas e reduza os retornos com as recomendações de tamanho baseadas em IA da Aistetic. Tecnologia de dimensionamento e medição corporal 3D da Aistetic: Reduz devoluções - com medidas precisas e recomendações de tamanho para roupas com melhor caimento e clientes mais felizes. Aumenta as v...