Software de APIs unificadas - Aplicativos mais populares

APIs unificadas, também conhecidas como APIs universais ou normalizadas, oferecem uma única “meta” interface para interagir com vários aplicativos de software dentro da mesma categoria. Essas ferramentas funcionam como uma camada de abstração, gerenciando a comunicação com vários aplicativos, consolidando e padronizando suas APIs e modelos de dados em uma API unificada. Os provedores de SaaS aproveitam essas ferramentas para simplificar a criação de integrações voltadas para o cliente com vários aplicativos da mesma categoria, como sistemas de contabilidade, serviços bancários, armazenamento em nuvem, CRM, e-mail, RH, folha de pagamento ou agendamento. Esta abordagem pode reduzir significativamente o tempo e os recursos necessários para desenvolver inúmeras integrações semelhantes. Por exemplo, uma equipe de produto SaaS que pretende integrar dados de funcionários de vários sistemas de RH em seu aplicativo pode evitar a construção de integrações separadas para cada sistema de RH. Em vez disso, eles podem criar uma integração única com uma API de RH unificada, que conecta seu aplicativo a todos os sistemas de RH desejados. A utilização de uma API unificada garante um design de API simplificado e uma experiência consistente para o desenvolvedor.