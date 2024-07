Software de marketing através do canal - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de marketing através do canal permite que as marcas se conectem perfeitamente com seus profissionais de marketing de canal, parceiros (como varejistas, agentes, distribuidores e revendedores) e agências para executar programas de marketing escalonáveis. Este software facilita a configuração de experiências de conteúdo personalizáveis ​​para profissionais de marketing locais ou parceiros de canal, bem como a execução de campanhas de marketing digital em nome da marca. Também conhecido como software de marketing distribuído, oferece suporte de marketing contínuo aos parceiros de canal, auxiliando as empresas no gerenciamento da marca e no acompanhamento do desempenho do canal. Distinguido do software de gerenciamento de parceiros, que facilita principalmente a comunicação e a troca de conteúdo entre a empresa e seus parceiros, o software de marketing através do canal concentra-se especificamente na automatização do processo de marketing. Fornece ferramentas para criação de campanhas e conteúdos de marketing, reduzindo custos para as empresas. Os profissionais de marketing utilizam este software para otimizar o financiamento para marketing local e expandir a publicidade e as mensagens de marketing local por meio de suas redes distribuídas. Ao contrário do software de automação de marketing, que também agiliza os fluxos de trabalho de marketing e mede os resultados das campanhas, o software de marketing através do canal é usado exclusivamente por parceiros de canal para amplificar marcas e aumentar a receita. Oferece às marcas maior controle sobre o uso de materiais de marketing em redes distribuídas, ao mesmo tempo que oferece aos parceiros flexibilidade para personalizar o conteúdo de marketing. O software de marketing através do canal geralmente se integra ao software CRM, permitindo que os parceiros carreguem leads e registros adicionais para fins de marketing. Para ser incluído na categoria Marketing Através do Canal, um produto deve: * Permita que os parceiros de canal acessem materiais, ativos e ferramentas de marketing por meio de uma plataforma automatizada. * Fornece recursos de gerenciamento de leads, incluindo nutrição de leads, pontuação de leads e rastreamento de leads. * Auxiliar os parceiros de canal na implementação de campanhas de marketing eficazes, escalonáveis ​​e compatíveis com a marca. * Ofereça recursos de relatórios para acompanhar o sucesso de programas de marketing através do canal, abrangendo e-mails, eventos, publicidade digital e outras métricas.