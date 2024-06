Ferramentas de gerenciamento de testes - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

As ferramentas de gerenciamento de testes auxiliam as equipes de desenvolvimento na organização, rastreamento e manutenção de seus testes de software. Ao contrário das ferramentas de teste de software ou do software de automação de testes, essas ferramentas não são projetadas para executar testes. Em vez disso, as soluções de gerenciamento de testes permitem que os desenvolvedores armazenem casos de teste e resultados em uma estrutura semelhante a um repositório, que pode ser transformada em relatórios acionáveis. Essas ferramentas se integram a ferramentas de teste de software, software de automação de teste e outras ferramentas de desenvolvimento. O software de gerenciamento de testes fornece os casos e condições de teste que são utilizados pelas soluções de teste. Ao utilizar ferramentas de gerenciamento de testes, as empresas podem monitorar com eficiência todos os testes que precisam ser revisados ​​durante o desenvolvimento de software, garantindo condições de teste padronizadas em toda a empresa.