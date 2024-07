Software de dados sintéticos - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de dados sintéticos permite que os usuários gerem conjuntos de dados artificiais, abrangendo vários tipos de dados, como imagens, texto ou dados estruturados, derivados de um conjunto de dados ou fonte de dados original. Este software permite que os usuários criem dados do zero, protegendo informações confidenciais e preservando os padrões e relacionamentos inerentes dos dados de origem. As técnicas empregadas para gerar dados sintéticos variam de imagens geradas por computador (CGI) a redes neurais generativas (GANs) e abordagens heurísticas. Essa tecnologia serve como uma ferramenta valiosa para empresas que buscam agilizar a criação de conjuntos de dados para testes, treinamento de modelos de aprendizado de máquina, validação de dados e outros fins. Ao aproveitar os dados sintéticos, os usuários podem mitigar as preocupações de conformidade e evitar a exposição de dados pessoais, facilitando assim o compartilhamento e a utilização segura de dados. Para garantir a segurança e a irreversibilidade do anonimato, muitos fornecedores integram mecanismos de privacidade, tais como privacidade diferencial, salvaguarda contra riscos de reidentificação e preservação da privacidade individual. Esta abordagem permite que investigadores, organizações e outras partes interessadas partilhem dados sem comprometer a privacidade. O software de dados sintéticos oferece vantagens distintas em relação ao software de mascaramento de dados. Embora ambos visem proteger informações privadas, o software de dados sintéticos se destaca pela capacidade de gerar dados artificiais e pela escalabilidade para lidar com grandes volumes de dados. Além disso, pode ajudar a resolver preocupações relacionadas ao viés algorítmico, nivelando os vieses presentes no conjunto de dados original. Para que um produto seja classificado na categoria Dados Sintéticos, ele deve atender aos seguintes critérios: * Gere dados sintéticos, incluindo imagens e dados estruturados. * Converta dados confidenciais em conjuntos de dados totalmente anônimos, mantendo a granularidade. * Opere perfeitamente, permitindo que o modelo generativo produza dados automaticamente sem programação explícita.