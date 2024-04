Software de análise estatística - Aplicativos mais populares

Os produtos de software de análise estatística são aplicativos especializados criados para capacitar os usuários na condução de análises estatísticas complexas. Essas ofertas de software estão equipadas com ferramentas que facilitam a organização, interpretação e apresentação de conjuntos de dados designados. Normalmente, eles combinam funcionalidades de gerenciamento de dados com recursos expressamente projetados para análise estatística. A gama de recursos de análise estatística abrange suporte para metodologias como análise de regressão, análise preditiva e modelagem estatística, entre outras. Empregadas principalmente por cientistas de dados e matemáticos, as ferramentas de software de análise estatística também podem incorporar funcionalidades específicas do setor. Esses recursos personalizados podem atender à pesquisa científica, modelagem de custos ou ciências da saúde, enquanto outros são versáteis o suficiente para realizar diversas análises estatísticas em diferentes setores ou aplicações.