Soluções de segurança para cadeia de suprimentos de software - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

As ferramentas de segurança da cadeia de suprimentos de software fornecem monitoramento automatizado e contínuo durante todo o processo de desenvolvimento de software. Eles analisam o código-fonte, identificam possíveis riscos de segurança, verificam códigos maliciosos e verificam a autenticidade de componentes e dependências de terceiros. Proteger a cadeia de fornecimento de software envolve proteger todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software para garantir a integridade do produto final. Isso inclui a mitigação de vulnerabilidades e ameaças que possam comprometer o software. Essas ferramentas também detectam qualquer tentativa de violação durante o desenvolvimento ou implantação. Ao garantir que apenas componentes confiáveis ​​e validados sejam incluídos, eles minimizam o risco de introdução de vulnerabilidades ou malware. As soluções de segurança da cadeia de suprimentos de software são frequentemente usadas junto com ferramentas de análise de código estático para identificar e proteger contra vulnerabilidades potenciais.