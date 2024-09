Software de carrinho de compras - Aplicativos mais populares - Antígua e Barbuda Mais populares Adicionados recentemente

O software de carrinho de compras permite que os compradores on-line selecionem itens para compra em um site de comércio eletrônico, insiram detalhes de pagamento e forneçam informações de entrega para concluir suas transações. Este software equipa as empresas com ferramentas para criar uma experiência tranquila para o cliente, ao mesmo tempo que lida com a cobrança de pagamentos e detalhes essenciais de atendimento de pedidos no back-end. Além disso, o software do carrinho de compras pode calcular impostos e taxas de envio, garantindo que os clientes saibam o total exato antes de finalizar a compra. Embora frequentemente incluído em plataformas abrangentes de comércio eletrônico, o software de carrinho de compras é particularmente benéfico para quem cria lojas de comércio eletrônico personalizadas ou usa plataformas com recursos limitados. Normalmente se integra a plataformas de comércio eletrônico e gateways de pagamento para oferecer uma experiência perfeita para fornecedores e clientes.