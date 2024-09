Software de compartilhamento de tela - Aplicativos mais populares - Antígua e Barbuda Mais populares Adicionados recentemente

As ferramentas de compartilhamento de tela permitem que os usuários compartilhem as telas de seus dispositivos em tempo real, permitindo que outras pessoas observem suas ações. Essas ferramentas melhoram a colaboração entre os membros da equipe e entre os apresentadores e o público, transformando a tela do usuário em uma plataforma para discussão, colaboração ou demonstração. Essenciais para o conjunto de software de colaboração de uma organização, os recursos de compartilhamento de tela são frequentemente integrados a outros produtos de software. Essas soluções são valiosas em vários setores. Internamente, eles são comumente usados ​​para sessões de brainstorming e idealização de equipes. As equipes de vendas e marketing utilizam ferramentas de compartilhamento de tela durante ligações de clientes ou partes interessadas para fornecer demonstrações ou materiais adicionais. Muitas ferramentas de compartilhamento de tela são incorporadas a outros softwares, como plataformas de videoconferência e webinar. Algumas soluções concentram-se principalmente no compartilhamento de tela, oferecendo videoconferência como recurso secundário.