Software de compartilhamento de viagens - Aplicativos mais populares - Cuba Mais populares Adicionados recentemente

Softwares e serviços de compartilhamento de viagens oferecem aos usuários a conveniência de contratar táxis ou solicitar viagens em carros particulares diretamente de seus dispositivos móveis, sempre que precisarem viajar. Num contexto business-to-business (B2B), estes serviços também são referidos como serviços de transporte terrestre. Eles combinam passageiros com motoristas com base em sua localização atual e calculam as tarifas dinamicamente, considerando fatores como distância da viagem, duração e disponibilidade do motorista em comparação com a demanda. As empresas utilizam plataformas de partilha de viagens para agilizar o transporte terrestre para os seus funcionários e clientes, ao mesmo tempo que reduzem custos em comparação com outros modos de transporte, como vaivém ou autocarros. Ao configurar contas corporativas com plataformas de compartilhamento de viagens, os gerentes de viagens e as equipes financeiras podem fornecer serviços de transporte terrestre a funcionários, convidados e parceiros de negócios. Embora algumas soluções de compartilhamento de viagens possam incluir recursos encontrados em software de gerenciamento de viagens, seu foco principal continua sendo a reserva de serviços para táxis, carros particulares e limusines, em vez de outras opções de viagem.