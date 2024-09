Software de recompensas e incentivos - Aplicativos mais populares - Austrália Mais populares Adicionados recentemente

O software de recompensas e incentivos oferece às empresas uma plataforma para enviar recompensas a seus clientes, parceiros ou funcionários. As contas empresariais são rastreadas e gerenciadas por meio de portais online, onde os incentivos podem ser adquiridos e entregues usando uma interface simples. Os tipos de recompensas oferecidos podem incluir cartões-presente, cartões pré-pagos, vouchers ou presentes tangíveis. Algumas plataformas oferecem uma API de recompensas para que as empresas automatizem a entrega de incentivos por meio de seu próprio site ou aplicativo. Esses fornecedores organizam um catálogo de recompensas por meio de parcerias com comerciantes on-line, varejistas, redes de restaurantes, agências de viagens ou outras empresas de entretenimento e revendem ou gerenciam a distribuição das recompensas. O software de recompensas e incentivos pode ser usado de várias maneiras. O mais comum é o software de brindes corporativos, que se concentra em recompensar os funcionários para aumentar o engajamento e a satisfação dos funcionários. Além disso, existem recompensas e incentivos B2B, incluindo promoções de parceiros de canal, incentivos de vendas, presentes de clientes, etc., para nutrir ou converter leads qualificados e recompensar parceiros leais. Por outro lado, existem recompensas e incentivos B2C que visam recompensar os clientes fiéis e aumentar a fidelidade à marca e a defesa do cliente. Por último, existem incentivos à investigação que normalmente recompensam os participantes em pesquisas e inquéritos para fins de pesquisa de mercado, a fim de impulsionar a participação em estudos de investigação.