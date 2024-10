Software de operações e inteligência de receita - Aplicativos mais populares - Chile Mais populares Adicionados recentemente

O software Revenue Operations and Intelligence (RO&I) organiza sistematicamente dados de clientes potenciais e de clientes em diversos sistemas de negócios internos, permitindo a medição e análise de cada ponto de contato na jornada do cliente. Essa abordagem centralizada das informações fornece informações valiosas sobre receitas e aumenta a precisão das previsões de vendas. Essas soluções capturam de forma abrangente a atividade de interação em vários canais, avaliando os sucessos e fracassos da jornada de compra para estabelecer processos repetíveis que impulsionam o sucesso. Utilizado por equipes de receitas, este software aumenta a visibilidade do pipeline de receitas, facilita o gerenciamento aprimorado das contas dos clientes e permite a geração de relatórios sobre o desempenho da equipe. O software RO&I oferece insights em vários níveis, abrangendo contatos, viabilidade de negócios, integridade da conta e processos holísticos de receita. Em última análise, o software RO&I serve como uma fonte única de verdade para dados de receita, beneficiando o sucesso do cliente, as equipes de marketing e de vendas. Ao analisar dados históricos, essas soluções ajudam as organizações a estabelecer um processo de vendas consistente, a compreender melhor o comportamento do comprador e a se engajar adequadamente. As soluções de RO&I podem identificar e mitigar riscos em acordos de renovação, oferecendo orientação sobre os próximos passos mais eficazes. Algumas soluções também fornecem insights sobre o grupo de compras de um cliente, identificando os principais tomadores de decisão, acompanhando o engajamento, destacando aqueles que não foram engajados e recomendando a frequência ideal de engajamento. Idealmente implantadas em toda a organização de receita — de representantes e gerentes a operações e executivos — as soluções de RO&I contribuem para o crescimento da receita em esforços de aquisição, retenção e expansão.