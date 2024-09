Software de planejamento de espaço de varejo - Aplicativos mais populares - Austrália Mais populares Adicionados recentemente

O software de planejamento de espaço de varejo auxilia os varejistas no gerenciamento e otimização de layouts de lojas físicas usando representações visuais de cada local. Este software utiliza planogramas para ilustrar a estrutura física da loja, incluindo elementos como prateleiras, e aprimora o visual merchandising ao integrar informações do produto e da marca. Usado principalmente por comerciantes e gerentes de varejo, este software garante que os produtos sejam exibidos nos locais ideais. Além disso, oferece insights sobre como o planejamento do espaço afeta as vendas. O planejamento de espaços de varejo pode ser oferecido como um produto independente ou como parte de um sistema abrangente de gerenciamento de varejo. Normalmente requer integração com outros softwares, como aplicativos de gerenciamento de sortimento de varejo e sistemas de logística nas lojas.