Sistemas de gerenciamento de pedidos distribuídos de varejo - Aplicativos mais populares - Cuba

Os sistemas de gerenciamento de pedidos distribuídos no varejo (DOM) auxiliam os varejistas no tratamento de pedidos em vários canais, tanto online quanto offline. Esses sistemas ajudam os varejistas a atender às expectativas dos clientes com entregas pontuais, ao mesmo tempo que otimizam o atendimento dos pedidos com o menor custo possível. Ao orquestrar e otimizar todo o processo de atendimento de pedidos, os sistemas DOM fornecem visibilidade do estoque em toda a cadeia de abastecimento. Os sistemas DOM de varejo geralmente se cruzam com sistemas de gerenciamento de pedidos (OMS), que se concentram na automatização de tarefas de processamento de pedidos, como transações, comunicações com clientes e serviços. No entanto, os sistemas DOM de varejo aprimoram essa funcionalidade, permitindo o roteamento de pedidos omnicanal usando regras avançadas baseadas em lógica para determinar o melhor local de atendimento para o pedido de um cliente. Além disso, os sistemas DOM integram-se perfeitamente com sistemas ERP e plataformas de comércio eletrônico, gerenciando eficientemente devoluções, trocas e reembolsos.