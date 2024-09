Software de planejamento de sortimento de varejo - Aplicativos mais populares - Armênia Mais populares Adicionados recentemente

O software de planejamento de sortimento de varejo permite que varejistas off-line projetem um mix de mercadorias (variedade de produtos) e profundidade (número de SKUs ou itens dentro de cada categoria) na loja que se alinhem com as expectativas e a demanda do cliente. Ao garantir que o sortimento certo esteja disponível na loja certa, maximiza o potencial de vendas. Este software reúne e analisa dados sobre as preferências dos clientes, comportamento de compras anteriores e reações a descontos e promoções, auxiliando no estoque ideal de estoque para cada loja. Além disso, o software de planejamento de sortimento de varejo pode ser integrado ao PDV de varejo e aos sistemas de controle de estoque para capturar e analisar dados em nível de loja, como números de vendas, informações de clientes e níveis de estoque. Esses insights são essenciais para um planejamento eficaz do sortimento em cada loja. O software também ajuda a gerenciar o estoque, reduzindo a falta de estoque, evitando rupturas de estoque e identificando os mais vendidos, apoiando assim um melhor planejamento de estoque e decisões de compra.