Software Push-To-Talk (PTT) - Aplicativos mais populares

O software push-to-talk (PTT) transforma dispositivos em canais de comunicação instantânea, semelhantes aos walkie-talkies. Com este software instalado, os usuários podem se comunicar pressionando um único botão e falando em seu dispositivo, transmitindo instantaneamente sua mensagem aos membros relevantes da equipe em tempo real. As ferramentas PTT permitem uma comunicação rápida e eficaz para equipes em diferentes locais, sem depender de chamadas telefônicas ou mensagens de texto. Conseqüentemente, essas soluções são populares entre equipes de vários setores, como vendas externas, construção e manufatura, onde os membros geralmente estão espalhados por diferentes locais. Embora algumas opções de PTT exijam dispositivos específicos dos provedores de serviços, a maioria evoluiu para soluções de software compatíveis com uma ampla variedade de dispositivos. Algumas soluções PTT estão disponíveis exclusivamente como aplicativos móveis, enquanto outras também podem ser baixadas em computadores desktop.