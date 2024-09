Software de notificação push - Aplicativos mais populares - Armênia Mais populares Adicionados recentemente

O software de notificação push facilita a comunicação direta entre empresas e clientes, entregando mensagens em seus computadores ou dispositivos móveis. Essas notificações servem para alertar os consumidores sobre atualizações ou informações importantes e têm como objetivo reengajá-los com o aplicativo ou site da empresa. Utilizadas principalmente por equipes de marketing, essas soluções permitem a criação e disseminação de frases de chamariz específicas, que podem ser personalizadas dentro do serviço de notificação e enviadas diretamente aos consumidores por meio de aplicativos móveis, aplicativos de desktop ou navegadores da web. Embora algumas plataformas suportem notificações push em aplicativos e navegadores da web, outras são especializadas em um tipo. Este software permite que os usuários personalizem totalmente o conteúdo das mensagens, incluindo texto e imagens, diretamente na plataforma. Além disso, deve fornecer análises abrangentes, permitindo que as empresas rastreiem métricas como taxas de entrega e taxas de cliques. O software de notificação push pode ser integrado como um recurso nas ferramentas de marketing móvel ou incorporar funcionalidades encontradas no software de teste A/B, permitindo que os usuários experimentem diferentes variações de mensagens e analisem sua eficácia no envolvimento dos clientes.