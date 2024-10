Sistemas de gerenciamento de informações de produtos (PIM) - Aplicativos mais populares - Cuba Mais populares Adicionados recentemente

Os sistemas de gerenciamento de informações de produtos (PIM) centralizam e gerenciam as informações de produtos de uma empresa de comércio eletrônico, garantindo uma visão única e precisa dos dados do produto. Essas ferramentas ajudam a manter dados de produtos consistentes e de alta qualidade. Os gerentes de produto e as equipes de dados usam sistemas PIM para coletar dados de várias fontes e resolver problemas de dados, enquanto as equipes de marketing os utilizam para distribuir dados de produtos em todos os canais desejados. O Product Experience Management (PXM) é uma forma avançada de PIM que aprimora a experiência do comprador aproveitando dados do produto e ativos digitais. Embora o PXM normalmente inclua recursos para gerenciamento de ativos digitais (DAM), as soluções PIM também se integram às ferramentas DAM para melhorar os dados do produto. Além disso, o software PIM integra-se com plataformas de comércio eletrônico para fornecer dados de produtos para lojas online e com sistemas ERP ou software de gerenciamento de dados de produtos (PDM) para capturar especificações técnicas de produtos.