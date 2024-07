Software de distribuição de comunicados de imprensa - Aplicativos mais populares

Software de resposta do público

Uma plataforma para software de distribuição de comunicados à imprensa divulga comunicados à imprensa e anúncios semelhantes para diversos meios de comunicação, como jornalistas, blogueiros e agências de notícias. Empresas de relações públicas (RP) e equipes internas de RP utilizam este software para divulgar notícias da empresa em canais de notícias pertinentes, com o objetivo de garantir a cobertura da mídia. Os departamentos de marketing utilizam essas ferramentas para avaliar o impacto dos comunicados à imprensa em suas campanhas e esforços de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO). Embora alguns softwares de distribuição de comunicados à imprensa ofereçam seu próprio serviço de notícias, o cenário consiste principalmente em serviços independentes que entregam notícias a uma variedade de plataformas. Certas soluções de distribuição também permitem que as empresas estabeleçam e personalizem um centro de notícias online de marca para hospedar e distribuir comunicados de imprensa. Uma parte significativa do software de distribuição de comunicados à imprensa incorpora funcionalidades de software de monitoramento de mídia e/ou ferramentas para direcionar a mídia e influenciadores.