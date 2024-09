Software de CRM para relações públicas - Aplicativos mais populares - Benin Mais populares Adicionados recentemente

O software CRM de relações públicas (PR) facilita o armazenamento de detalhes de contato e o gerenciamento de relacionamentos com partes interessadas e figuras influentes, como jornalistas e blogueiros. Personalizado para atender às necessidades específicas de agências e departamentos de RP, este software equipa as equipes de RP com ferramentas essenciais para uma comunicação eficaz com os membros da mídia, monitorando o histórico das interações de uma empresa com influenciadores individuais e avaliando os níveis de envolvimento com campanhas de RP. O software PR CRM é comumente integrado a outras soluções de RP, como distribuição de comunicados à imprensa e software analítico. Embora haja alguma sobreposição com ferramentas de segmentação de mídia e influenciadores, o PR CRM auxilia principalmente no rastreamento, organização e avaliação dos relacionamentos existentes com a mídia, enquanto o último se concentra predominantemente na descoberta de leads e nos esforços de divulgação.