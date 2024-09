Software de análise de relações públicas - Aplicativos mais populares - Armênia Mais populares Adicionados recentemente

O software analítico de relações públicas (RP) capacita as empresas a avaliar a eficácia de suas iniciativas de RP. Fornece informações valiosas sobre quais atividades de RP geram tráfego e engajamento, distinguindo estratégias eficazes daquelas de menor impacto. Esses insights permitem que as equipes de RP avaliem o alcance de suas ações e tomem decisões informadas para campanhas futuras. Essas ferramentas servem como um meio para as empresas de relações públicas demonstrarem o seu valor aos clientes e permitirem que os profissionais de comunicação internos analisem as suas campanhas. Normalmente integrado com outros softwares de RP, como distribuição de comunicados à imprensa, direcionamento de mídia e ferramentas de monitoramento, o software de análise de RP aumenta a eficácia dos esforços de RP.