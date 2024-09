Software de personalização - Aplicativos mais populares - Austrália Mais populares Adicionados recentemente

Para ser considerado para categorização em Personalização, um produto deve: -Rastreie as interações do usuário em vários canais, incluindo dispositivos móveis, web e e-mail. -Oferecer funcionalidades que permitem a criação de mensagens personalizadas e sugestões de produtos. -Adaptar mensagens personalizadas aos visitantes com base em seu comportamento anterior e histórico de engajamento. -Incorpore um componente de aprendizado de máquina capaz de utilizar recomendações do usuário para aprimorar a análise do site.