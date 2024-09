Software de orquestração de pagamentos - Aplicativos mais populares - Benin Mais populares Adicionados recentemente

O software de orquestração de pagamentos oferece uma camada unificada que integra e gerencia transações entre vários provedores de serviços de pagamento e instituições financeiras. Este software permite que as empresas administrem e monitorem pagamentos B2C e B2B, alternando perfeitamente entre diferentes gateways de pagamento e soluções de processamento, reduzindo erros e evitando falhas em transações. Além disso, garante conformidade integrada com regulamentos de privacidade e segurança. Isto o torna particularmente vantajoso para empresas B2B de médio e grande porte em setores como comércio eletrônico, varejo e SaaS. É importante distinguir o software de orquestração de pagamentos dos gateways de pagamento e do software de processamento de pagamentos, pois ele se integra a essas soluções em vez de substituí-las. Também se conecta com plataformas de comércio eletrônico, facilitando o comércio transfronteiriço e global.