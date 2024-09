Software de processamento de pagamentos - Aplicativos mais populares - Benin Mais populares Adicionados recentemente

O software de processamento de pagamentos permite que as empresas administrem vários tipos de pagamentos business-to-business (B2B) com eficiência. As empresas utilizam este software para gerenciar pagamentos recebidos de clientes empresariais e pagamentos efetuados a fornecedores. Qualquer empresa que aceite pagamentos que não sejam em dinheiro pode se beneficiar do uso de software de processamento de pagamentos. É usado principalmente por equipes de contabilidade para garantir pagamentos pontuais e minimizar erros. Este software se integra a gateways de pagamento, sistemas de contabilidade e software de automação de contas a pagar (AP). Além disso, o software de processamento de pagamentos costuma ser combinado com plataformas de comércio eletrônico e sistemas de ponto de venda (POS) de varejo.