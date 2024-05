Gateways de pagamento - Aplicativos mais populares

Software de divulgação do Blogger

Os gateways de pagamento agilizam o processo de transação de pagamento entre compradores e comerciantes, transmitindo com segurança os detalhes da transação aos bancos. As empresas de comércio eletrônico dependem de gateways de pagamento para garantir a transferência segura de informações de pagamento dos clientes para os comerciantes e processadores de pagamento. Os gerentes de comércio eletrônico usam este software para aceitar pagamentos em vários canais, enquanto os profissionais de finanças o utilizam para monitorar o desempenho dos pagamentos. É importante distinguir os gateways de pagamento do software de processamento de pagamentos, que é projetado para transações business-to-business (B2B). Os gateways de pagamento integram-se a plataformas de comércio eletrônico, software de carrinho de compras e software de gerenciamento de assinaturas para facilitar pagamentos de bens e serviços vendidos por meio desses sistemas.