Software de emissão de cartão de pagamento - Aplicativos mais populares - Angola Mais populares Adicionados recentemente

O software de emissão de cartões de pagamento permite que empresas e instituições financeiras produzam cartões de pagamento físicos e virtuais. Os bancos utilizam este software para emitir cartões de pagamento aos seus clientes, enquanto as empresas o utilizam para gerar cartões para os seus funcionários. Os cartões de pagamento corporativos ajudam as empresas a monitorar as despesas relacionadas ao trabalho e auxiliam os funcionários a manter as finanças pessoais e empresariais distintas. Este software é diferente daqueles projetados para criar cartões de identificação e acesso ou cartões-presente. O software de emissão de cartões de pagamento integra-se ao software de contabilidade e gerenciamento de despesas para empresas e ao software bancário principal para instituições financeiras.