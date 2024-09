Software de mídia próprio - Aplicativos mais populares - Benin Mais populares Adicionados recentemente

Plataformas de mídia próprias permitem que empresas e criadores compartilhem conteúdo para construção de público, engajamento e monetização. Essas ferramentas oferecem um conjunto de recursos projetados para hospedar vários tipos de conteúdo, incluindo artigos, vídeos, podcasts, transmissões ao vivo e outros formatos editoriais, em uma propriedade dedicada. Ao criar a propriedade, os usuários podem aproveitar plataformas de mídia próprias para designar o conteúdo como exclusivo para assinantes, estabelecendo um relacionamento direto com seu público e coletando endereços de e-mail no processo. Para aprimorar o gerenciamento de conteúdo e audiência, as ferramentas de mídia próprias integram as funcionalidades de software de distribuição de conteúdo e plataformas de experiência de conteúdo, ao mesmo tempo que incorporam recursos de software de criação de conteúdo e ferramentas CMS.