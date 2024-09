Outro software de gerenciamento de eventos - Aplicativos mais populares - Argentina Mais populares Adicionados recentemente

A satisfação do usuário no gerenciamento de outros eventos é influenciada mais positivamente pela “facilidade de uso” e pela “qualidade do suporte”, identificados como os dois principais fatores. Um algoritmo é empregado para selecionar atributos dentro desta categoria que têm maior probabilidade de prever a satisfação do usuário.