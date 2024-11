Outro software analítico - Aplicativos mais populares - Dinamarca Mais populares Adicionados recentemente

"O produto tem sido um bom parceiro na realização de negócios?", "Facilidade de uso", "Facilidade de administração" e "Qualidade do suporte" são os quatro principais fatores que impactam positivamente a satisfação do usuário para outros produtos de análise. Esses fatores são determinados por um algoritmo que seleciona os atributos com maior probabilidade de prever a satisfação do usuário nesta categoria.