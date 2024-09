Software de gerenciamento de reputação online - Aplicativos mais populares - Argentina Mais populares Adicionados recentemente

O software de gerenciamento de reputação online permite que as empresas monitorem as avaliações online dos usuários e promovam experiências positivas por meio de plataformas de avaliação online. As empresas que desejam promover sua marca por meio de avaliações positivas de usuários on-line usarão software de gerenciamento de reputação on-line para capturar experiências negativas. Os produtos também fornecem mecanismos para que os usuários enviem novas avaliações por e-mail ou campanhas publicitárias. Os produtos fornecem plataformas que as equipes de marketing usam para agregar e interpretar a reputação online de suas empresas. As equipes frequentemente utilizarão formulários digitais fornecidos pela plataforma para conduzir campanhas por e-mail e aproveitar novas avaliações. Muitos produtos também possuem ferramentas de monitoramento para descobrir discussões e postagens de usuários nas redes sociais. Esses produtos diferem do software de monitoramento de mídia social porque visam coletar avaliações online, mas podem incluir recursos de mídia social. Há confusão, mas pouco cruzamento com software de análise de produtos. Essas ferramentas hospedam avaliações de clientes em sites de comércio eletrônico e fornecem poucos recursos de monitoramento ou gerenciamento.