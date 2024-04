Software de gerenciamento de comunidade online - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de comunidade online estabelece um ambiente virtual para promover interação, hospedar discussões e supervisionar uma comunidade online. Dentro destas comunidades digitais, os participantes podem trocar opiniões e ideias sobre interesses mútuos. As empresas aproveitam plataformas de gestão de comunidades online para estabelecer um centro digital unificado que conduza a diálogos construtivos entre os seus funcionários ou clientes. Isso facilita a coleta de feedback sobre vários conceitos, ofertas ou serviços. Consequentemente, as empresas podem lidar de forma eficiente com questões de suporte, avaliar os níveis de satisfação, monitorizar o envolvimento, promover ligações mais profundas com os constituintes da comunidade e, em última análise, obter informações valiosas para melhorar o envolvimento da comunidade.