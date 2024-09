Software de backup on-line - Aplicativos mais populares - Argentina Mais populares Adicionados recentemente

O software de backup online é um componente fundamental do gerenciamento moderno de dados, oferecendo um meio confiável de proteger as informações geradas ou armazenadas na web. Essas ferramentas versáteis são amplamente utilizadas em vários domínios para preservar dados e arquivos críticos. As organizações contam com soluções de backup online para garantir operações perfeitas em caso de falhas de hardware, exclusões acidentais ou quaisquer outras circunstâncias imprevistas que exijam acessibilidade futura aos dados. Distinguindo-se das tecnologias tradicionais de backup de servidor, as soluções de backup online operam pela Internet, armazenando com segurança arquivos locais ou baseados na Web em repositórios baseados em nuvem. Isso garante que as empresas possam se recuperar rapidamente de interrupções sem comprometer a integridade dos dados. Para ser considerado para inclusão na categoria Backup Online, um produto deve atender aos seguintes critérios: * Armazene arquivos e dados com segurança on-line ou na nuvem, oferecendo redundância e resiliência contra perda de dados. * Integre-se perfeitamente com vários aplicativos ou sincronize com endpoints para facilitar processos automatizados de backup de arquivos. * Fornece acesso on-line intuitivo a controles de backup, capacitando os usuários a gerenciar e monitorar suas atividades de backup com facilidade