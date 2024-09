Software de bem-estar sob demanda - Aplicativos mais populares - Bulgária Mais populares Adicionados recentemente

O software de bem-estar sob demanda oferece um mercado conveniente onde os usuários podem reservar facilmente serviços de bem-estar fornecidos por prestadores de serviços independentes que viajam até eles. Esses serviços podem ser prestados por prestadores de serviços listados na plataforma ou por fornecedores internos exclusivamente afiliados ao software. Utilizando um aplicativo móvel, os usuários selecionam um serviço, provedor e horário adequado para acomodar suas programações. Posteriormente, eles são pareados com um prestador que viaja para entregar o serviço no horário combinado. Este software permite que as empresas ofereçam serviços de bem-estar no local aos seus funcionários, ao mesmo tempo que capacita os prestadores de serviços de bem-estar a alargarem a sua clientela e a gerirem eficazmente os seus horários.