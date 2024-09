Software de comércio omnicanal - Aplicativos mais populares - Benin Mais populares Adicionados recentemente

O software de comércio omnicanal permite que as empresas criem uma experiência de compra perfeita, permitindo que os clientes interajam por meio de todos os canais de compra e influência disponíveis. Este tipo de software oferece uma plataforma unificada equipada com todas as ferramentas necessárias para gerenciar diversos canais, incluindo online, mobile, loja física e mídias sociais. Ele maximiza os pontos de contato com o cliente e minimiza os esforços de back-end. Qualquer empresa comercial pode beneficiar de uma solução omnicanal, especialmente aquelas que integram canais online e físicos, que tradicionalmente funcionam de forma bastante diferente. Para alcançar o desempenho ideal, o software de comércio omnicanal deve integrar-se com plataformas de comércio eletrónico, sistemas de gestão de retalho, sistemas ERP e software de marketing. A configuração dessas integrações irá variar de acordo com a plataforma e as necessidades do usuário, mas o objetivo principal é conectar todos os canais de vendas relevantes. Além disso, o software omnicanal deve gerir canais online e na loja, em contraste com o software de retalho multicanal que se concentra principalmente na unificação de vários canais de comércio eletrónico.