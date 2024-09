Software de marketing multinível (MLM) - Aplicativos mais populares - Anguila Mais populares Adicionados recentemente

O software de marketing multinível (MLM), também conhecido como software de venda direta ou software de planejamento partidário, facilita os aspectos operacionais das empresas de vendas diretas e seus distribuidores ao longo dos processos de vendas e marketing. O marketing multinível constitui uma forma de marketing de rede em que os distribuidores autônomos ganham uma remuneração pela venda dos produtos ou serviços de uma empresa diretamente aos consumidores. Os produtos comumente comercializados nos MLMs abrangem cosméticos, alimentos saudáveis ​​e utensílios domésticos. Dentro da estrutura MLM, os distribuidores são solicitados a recrutar novos distribuidores a partir de suas conexões pessoais, formando o que é chamado de “linha descendente”. A remuneração dentro desta estrutura é dupla: os distribuidores ganham com as suas próprias vendas diretas e recebem adicionalmente comissões com base nas vendas geradas pela sua linha descendente. Embora o marketing multinível continue a ser um modelo de negócio legal, certas empresas de MLM foram rotuladas como esquemas de pirâmide. Notavelmente, os esquemas de pirâmide são ilegais em diversas jurisdições, incluindo, entre outras, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Índia e a Austrália.