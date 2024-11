Software de folha de pagamento multipaíses - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de folha de pagamento multipaís facilita o processamento da folha de pagamento em diferentes países, estabelecendo e gerenciando regras de folha de pagamento adaptadas a cada local. Estas soluções garantem a conformidade com as políticas internas e com as regulamentações nacionais e internacionais. As empresas multinacionais costumam utilizar software de folha de pagamento multinacional em seus departamentos de RH para melhorar a precisão da folha de pagamento. Este software pode ser implantado como parte de um conjunto mais amplo de gerenciamento de capital humano ou de gerenciamento de RH, ou como um produto independente. O software de folha de pagamento multipaís normalmente se integra a sistemas financeiros, como software de contabilidade ou sistemas ERP, bem como a suítes de gerenciamento de RH. Nos casos em que o software não esteja implementado em todas as localidades, a integração com o software de folha de pagamento local também pode ser necessária.