Plataformas de atribuição móvel - Aplicativos mais populares - Armênia

As empresas utilizam plataformas de atribuição móvel para identificar as origens das instalações de aplicativos móveis, abrangendo campanhas, parceiros e canais envolvidos. Este software discerne onde os usuários encontram inicialmente um aplicativo e emprega vários identificadores para avaliar a jornada do aplicativo desde a pré-instalação até a pós-instalação. Em contraste com o software de atribuição geral, que depende de pixels e cookies para avaliar o impacto das ações e pontos de contato nos esforços de marketing e vendas, o software de atribuição móvel concentra-se especificamente nos métodos que impulsionam as instalações de aplicativos individuais. Dado que os aplicativos móveis operam independentemente dos cookies, o software de atribuição móvel depende de identificadores alternativos, como endereços IP, IDs de dispositivos, tipos de dispositivos, navegadores e sistemas operacionais. Muitos fornecedores de software de atribuição móvel enfatizam a atribuição “baseada em pessoas”, ampliando o escopo da atribuição ao reunir todas as interações e conversões do usuário, independentemente de sua origem.