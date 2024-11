Plataformas de microaprendizagem - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas de microlearning são soluções de aprendizagem corporativa utilizadas pelos departamentos de RH e Aprendizagem e Desenvolvimento (T&D). Essas soluções de treinamento oferecem aos funcionários conteúdo educacional breve e direcionado que se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho diário e pode ser acessado em vários dispositivos. As empresas têm a opção de desenvolver conteúdo personalizado ou explorar bibliotecas de aprendizagem existentes contendo vídeos, flashcards e outros recursos de apoio. É importante distinguir as plataformas de microlearning do software corporativo LMS (Learning Management System) e do software Learning Experience Platform (LEP). Os LEPs normalmente fornecem conteúdo educacional autodirigido e baseado em computador aos funcionários. Em contraste, as plataformas de microlearning atendem tanto aos trabalhadores que trabalham em escritório quanto aos que não trabalham, com o objetivo de aprimorar o conhecimento específico baseado em funções em seu fluxo de trabalho. Enquanto isso, o LMS corporativo concentra-se principalmente na administração, gerenciamento e relatórios de treinamento corporativo, muitas vezes para fins de conformidade. As plataformas de microlearning complementam o software LMS corporativo, integrando técnicas de microlearning diretamente na experiência de aprendizagem, enriquecendo assim o processo geral de treinamento.