Software de mercado - Aplicativos mais populares - Armênia Mais populares Adicionados recentemente

O software Marketplace, também conhecido como marketplaces de vários fornecedores, permite aos usuários criar e gerenciar vitrines digitais que apresentam listas de produtos e serviços de vários fornecedores. Essas ferramentas agilizam todo o processo de construção, hospedagem e gerenciamento de um mercado online, abrangendo tudo, desde o design do site até a comunicação e envio do fornecedor. Embora o software de mercado seja semelhante às plataformas de comércio eletrônico, pois ambos facilitam a criação e o gerenciamento de vitrines digitais, há uma diferença fundamental: as plataformas de comércio eletrônico são projetadas para um único fornecedor, enquanto as plataformas de comércio eletrônico de vários fornecedores operam como um fornecedor digital. mercado. Alguns produtos de software de mercado estão disponíveis como plataformas independentes, enquanto outros são oferecidos exclusivamente, ou como opção, como plug-ins para outros sistemas de gerenciamento de conteúdo da web.