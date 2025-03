Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx é uma plataforma de software com serviços de suporte para marcas envolverem seus varejistas independentes com marketing digital compatível com a marca, gerando melhores resultados de negócios ao alcançar os consumidores certos por meio do canal confiável dos varejistas locais das marcas. Com o Promoboxx, os gerentes de canais e profissionais de marketing de marca podem organizar e envolver facilmente suas redes de varejistas; construir, gerenciar e, opcionalmente, financiar campanhas digitais orgânicas e pagas por meio de seus varejistas locais; em seguida, relate e avalie os resultados de negócios e KPIs. As marcas hoje disponibilizam ativos, mas carecem de insights sobre como ou mesmo se os varejistas utilizam esses ativos. Em contraste, a Promoboxx gera receita adicional por meio de atividades de marketing varejistas ricas e compatíveis com a marca. Mais de 85 marcas líderes, incluindo The North Face, New Balance e Chevrolet, usaram a Promoboxx para entregar mais de 3 milhões de campanhas em mais de 27.000 varejistas. Para obter mais informações, visite www.promoboxx.com ou ligue para +1 (800) 380-7502 x3.