Software de gerenciamento de recursos de marketing - Aplicativos mais populares - Catar

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash é uma empresa vertical de pagamentos e empréstimos para a indústria de publicidade. Nosso produto exclusivo, AdCard, o primeiro cartão de cobrança exclusivo para seus gastos com publicidade digital. - Cartões virtuais de débito e crédito gratuitos e ilimitados. - Controles gratuitos de gastos, orçamento e ritmo. - Serviços criativos e de cópia de anúncios gratuitos e ilimitados - Ganhe até 7,5% de reembolso em seus gastos com publicidade - Auditorias de anúncios e relatórios de benchmark gratuitos e ilimitados com AdAdvisor. - US$ 175 mil em bônus de inscrição com vantagens e descontos para parceiros. - Mais AdCapital grátis ao usar o Media Buyer Concierge Carregue o AdCard com US$ 10 mil - US$ 1 milhão de AdCapital GRATUITO para infundir mais dinheiro em suas campanhas para escalar ainda mais rápido quando você trabalha com uma de nossas 5.000 agências parceiras de rede. Perfeito para anunciantes que gastam mais de US$ 250 mil/ano em anúncios do Facebook e do Google. Reserve uma demonstração hoje e ganhe $ 3.500 em gastos gratuitos com publicidade, mais $ 100 em dinheiro! Gastando mais de US$ 100 mil/mês e precisa de dinheiro? Pergunte-nos como estender seus pagamentos mensais de gastos com publicidade em 3 a 6 meses por apenas 5%. - Nenhum pagamento nos primeiros 30 dias de cada mês! - Cronograma de Pagamento Fixo. - Sem % de vendas. - Sem garantia pessoal. - Repete-se todos os meses! Você é uma agência de publicidade? Gerenciar mais de US$ 1 milhão em gastos com publicidade anualmente? Faça parceria com FunnelDash para incorporar serviços financeiros em sua agência de publicidade. Torne-se um Capital Partners para lançar instantaneamente sua própria divisão de capital para oferecer financiamento para os gastos com publicidade do seu cliente.