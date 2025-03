Software de calendário de marketing - Aplicativos mais populares - Uzbequistão

Gain

gainapp.com

Simplificando: Gain é o feedback do cliente sobre conteúdo de mídia social, facilitado. Equipes de marketing em 51 países confiam na Gain com conteúdo de mídia social para mais de 9.000 marcas porque a Gain incorpora a camada de feedback e aprovações do cliente em seu fluxo de trabalho de mídia social. Com os fluxos de trabalho de aprovação automatizados da Gain: * Sua equipe pode parar de perder tempo com idas e vindas estressantes com os clientes para que seu conteúdo social seja aprovado a tempo de publicar. * Gain notifica os clientes quando seu feedback é necessário e os membros da equipe quando mudanças são solicitadas. * Não há mais erros que escapem de longas cadeias de e-mail, planilhas e mensagens de bate-papo. * Todas as comunicações dos clientes são rastreadas onde deveriam estar: ao lado do conteúdo a que se referem. * Rodadas de aprovação personalizáveis ​​garantem que todos que precisam ver o conteúdo o verão. * Depois de aprovado e agendado, os clientes veem seu conteúdo em seu próprio calendário de conteúdo. * Ganhe publicações diretamente nas redes sociais após a aprovação do conteúdo. Basicamente, o Gain automatiza todo o fluxo de trabalho de conteúdo, notificando as pessoas certas no momento certo quando for a sua vez de dar feedback ou fazer alterações. Imagine isso: sua equipe pode criar e publicar conteúdo no Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter e Google Business Profile na mesma plataforma que acompanha seus clientes, coletando feedback e aprovações oportunas! Enfim, agência e clientes no mesmo lugar, e ninguém perdendo tempo.