Software de calendário de marketing - Aplicativos mais populares - Timor-Leste

O SmartSheet é um software como uma oferta de serviço (SaaS) para colaboração e gerenciamento de trabalho, desenvolvido e comercializado pela SmartSheet Inc. É usado para atribuir tarefas, rastrear o progresso do projeto, gerenciar calendários, compartilhar documentos e gerenciar outro trabalho, usando um usuário tabular interface. O SmartSheet é usado para colaborar em cronogramas, documentos, calendários, tarefas e outros trabalhos. De acordo com o IDG, é "parte da produtividade do escritório, parte do gerenciamento de projetos, compartilhamento de documentos de parte ... [[ele] está tentando ser o centro central de como as pessoas trabalham". O SmartSheet compete com o Microsoft Project. Ele combina parte da funcionalidade do projeto da Microsoft, Excel, Access e SharePoint. De acordo com a Forbes, o SmartSheet possui uma interface de usuário "relativamente simples". A interface se concentra em "SmartSheets", que são semelhantes às planilhas normalmente encontradas no Microsoft Excel. Cada smartsheet pode ter suas linhas expandidas ou desmoronadas para ver tarefas individuais ou progresso em larga escala, respectivamente. As tarefas podem ser classificadas pelo prazo, prioridade ou a pessoa designada a eles. Se uma planilha contiver datas, o SmartSheet cria uma visualização do calendário. Cada linha em uma smartsheet pode ter arquivos anexados, e -mails armazenados nela e um quadro de discussão associado a ele. Quando uma nova smartSheet é criada, as notificações são empurradas para a equipe para preencher suas linhas e colunas. À medida que as informações são atualizadas, outras smartsheets rastreando a mesma tarefa, projeto ou ponto de dados são atualizadas automaticamente. O serviço também tem alertas para quando um prazo de tarefa está chegando e acompanha as versões do documento. O SmartSheet pode importar dados do Microsoft Office ou do Google Applications. Ele se integra ao Salesforce.com, Dropbox e Amazon Web Services. Há também um aplicativo móvel SmartSheet para sistemas operacionais Android e iOS. O serviço é oferecido com base na assinatura, sem níveis gratuitos. Apoiado pela segurança da empresa, o SmartSheet é usado por mais de 75% das empresas da Fortune 500 para implementar, gerenciar e automatizar processos em uma ampla variedade de departamentos e casos de uso.