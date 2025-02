Software de calendário de marketing - Aplicativos mais populares - Eslováquia

ProofHub

proofhub.com

Fundado no ano de 2012, o ProofHub é uma plataforma de gerenciamento de projetos e colaboração de equipe baseada em nuvem usada por equipes em todo o mundo. ProofHub é um aplicativo de gerenciamento de trabalho de alto nível que foi projetado para ajudar as equipes no trabalho diário e é usado por mais de 85.000 equipes em todo o mundo, incluindo Netflix, Google, NASA, Nike e Trip Advisor. ProofHub é um software de gerenciamento de projetos surpreendentemente simples, mas poderoso, que fornece uma visão consolidada das tarefas e do progresso. Este software de gerenciamento de projetos permite que as equipes se comuniquem sobre o trabalho de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo. Com um rico conjunto de recursos reunidos em um único local, esta ferramenta SaaS online foi projetada para ajudar as empresas a planejar, coordenar, organizar e entregar projetos de todos os tamanhos com rapidez. ProofHub é uma solução econômica utilizada por equipes e empresas de todos os tamanhos em diversos setores. O ProofHub pode ajudar as empresas a estruturar seus processos de trabalho enquanto economizam tempo e recursos, com recursos que vão desde gerenciamento de tarefas até controle de tempo, fluxos de trabalho personalizados até provas online e muito mais. O ProofHub oferece uma infinidade de recursos de colaboração, como chat, discussões, anúncios, integrações de terceiros, transferência de arquivos e muito mais. O ProofHub tem um layout limpo e simples com uma curva de aprendizado baixa que faz com que os usuários se sintam em casa. Além do inglês, o ProofHub está disponível em alemão, espanhol, português, francês, russo, italiano, holandês, chinês (Taiwan), turco e polonês. ProofHub é uma solução econômica que pode ser utilizada por equipes e empresas em diversos setores. O ProofHub fornece todos os recursos de que você precisa para realizar seu trabalho com eficiência, desde a criação de um projeto até a atribuição de tarefas, acompanhamento do progresso, interação com sua equipe e, por fim, conclusão de seus projetos no prazo.