Pyze

pyze.com

A Pyze Growth Intelligence atende à necessidade comercial cada vez mais crítica de envolver e reter usuários em plataformas diferentes. Pyze desenvolve perfis de usuário holísticos agregando o comportamento do usuário em todas as plataformas e permite campanhas de engajamento e personalização direcionadas em tempo real para garantir experiências individualizadas para todos os usuários: - Obtenha vantagem competitiva ao compreender grupos de usuários, tendências, padrões e anomalias - Forneça envolvimento, conteúdo e anomalias personalizados experiência para os usuários com base em ações, comportamento e marcos de uso - Execute campanhas automatizadas para maximizar a fidelidade à marca, receita, engajamento ou objetivo de negócios desejado Pyze oferece uma plataforma de marketing e inteligência projetada para permitir que editores de aplicativos móveis e da web maximizem o crescimento por meio de análise automatizada, engajamento e personalização. Pyze utiliza aprendizado de máquina para automatizar a segmentação para agrupar usuários com base em características compartilhadas e permite o envolvimento automatizado e a personalização com cada conjunto de usuários para alcançar os resultados de negócios desejados. Pyze fornece uma solução ponta a ponta para automatizar a captura de dados, análise, segmentação, execução de campanha e personalização em todas as plataformas. Pyze oferece uma série de serviços de marketing sofisticados para obter insights profundos sobre o comportamento do usuário em todas as plataformas para gerar um envolvimento significativo do cliente. Capacidades e benefícios: A plataforma Pyze Growth Intelligence apresenta uma série de recursos básicos que adaptam a solução aos objetivos da sua organização. Reconhecemos que as organizações têm objetivos de negócios diferentes e desenvolvemos uma plataforma altamente escalável que pode atender a cada objetivo específico. - Análise de uso e comportamento permite a visibilidade de tendências, padrões e comportamentos entre usuários da web e de aplicativos móveis para analisar, visualizar, explorar e agir de acordo com os insights. - A segmentação automatizada permite que as marcas atinjam com precisão conjuntos de usuários específicos por meio de segmentação automatizada e explorações em tempo real em toda a base de usuários. - O Marketing Contextual determina o momento e o local em que cada usuário será mais receptivo às mensagens e utiliza padrões de uso, contexto e outros fatores para entregar a mensagem certa no momento certo. - A automação do crescimento permite o envolvimento automatizado orientado pelo fluxo de trabalho e pelo comportamento com cada usuário para integrar, ativar, envolver e reter usuários ao longo de sua vida. - A Inteligência de Personalização permite que as marcas personalizem cada experiência, incluindo feeds de conteúdo, interfaces de usuário, mensagens de comunicação, recursos específicos e produtos. - Os grupos de aplicativos fornecem dados agregados de comportamento do usuário em aplicativos móveis e web para permitir campanhas omnicanal, personalização entre plataformas e benchmarking.